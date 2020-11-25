Шварц - о неудачной серии с «Ростовом»: «Отбросили все мысли о какой-то статистике»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции, посвящённой матчу с «Ростовом», уделил время статистике личных встреч с этой командой.

- Как вы относитесь к сериям различного рода? «Динамо» последний раз побеждало в Ростове-на-Дону в 2014 году, шесть лет назад.

- Наша цель - завоевать три очка. Повторюсь, что игра будет очень интенсивной. По поводу серии - мы сейчас больше говорим о предстоящем матче и готовимся к нему, отбросив все мысли о какой-то статистике. Мы готовились к этому матчу. Нам говорили о результатах, которые были у команды. Повторюсь насчет почерка и стиля игры «Ростова» и в частности под руководством Валерия Карпина она мне очень импонирует.

- Вы сказали, что хорошо изучили «Ростов». Пропускает игру Норманн, один из ключевых игроков «Ростова», и под вопросом Хасимото, получивший травму в последнем матче. Кто их сможет заменить? Что ждать от центра полузащиты?

- Это не моя тема, как и кем заменить этих игроков. Это больше головная боль тренера «Ростова». Я понимаю, что это очень важные игроки в системе игры «Ростова». По поводу нашей игры, мы хотим показать максимально возможный уровень футбола. Здесь мы готовимся, для нас неважно, кто выйдет в полузащите у «Ростова».

- В «Динамо» возвращается Шиманьски. Учитывая, как играет полузащита под вашим руководством, на три позиции имеются пятеро футболистов - Шиманьски, Моро, Фомин, Нойштедтер и Каборе. Вы определились, кто выйдет на поле? Есть вариант, когда они вчетвером выйдут на поле одновременно?

- Вы правы, у нас очень сильная линия полузащиты, сейчас мы рассматриваем разные варианты, в которых мы будем играть. Сегодня среда, у нас есть еще две тренировки, по итогам которых сможем принять решение. Также одного из этих пяти игроков мы можем рассматривать как игрока обороны. Поэтому по схеме, в которой мы будем играть в субботу, мы еще не приняли окончательного решения.

- «Ростов» финишировал выше «Динамо» в прошлом чемпионате, но в первом круге вы обыграли соперника со счетом 2:0. Смотрели ли моменты той игры, что-то можно взять с той победы?

- С точки зрения психологии очень важно, что мы победили в матче первого круга. Ребята готовы и позитивно настроены. Мы посмотрели игру и выбрали основные моменты, на которые нам нужно будет обратить внимание.