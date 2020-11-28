«Ростов» и «Динамо» объявили составы

В одном из наиболее интересных матчей шестнадцатого тура чемпионата России сыграют «Ростов» и «Динамо».

Валерий Карпин, тренер ростовчан, решил выпустить с первых минут следующий состав футболистов: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Байрамян, Ерёменко, Тугарев, Глебов, Хаджикадунич, Гигович, Полоз.

Немецкий тренер «Динамо» Сандро Шварц, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Моро, Комличенко.

Стартовый свисток на «Ростов Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.