Карпин: «Что получился такой результат, естественно, не ожидали»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (4:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что сегодня больше радует - счет на табло или содержание игры?

- Понятно, что радует больше счет. Не могу сказать, что мы все 90 минут играли хорошо и правильно. Понятно, что и соперник ставил задачи достаточно сложные. Хорошая подготовленная команда и физически готова, и тактически, и меняет рисунок игры по ходу матча. Непросто соперник был, поэтому то, что получился такой результат, естественно, не ожидали. Получилось, и слава богу.

- В те моменты, когда «Динамо» владело инициативой, активно начало первый тайм и начало второго - так соперник вынудил играть «Ростов» и отдать инициативу или запланировано было?

- Нет, заранее не было спланировано. Первые минут 7-8 приходили в себя, почему-то, возможно, не ожидали такой активной игры от «Динамо», задали такой темп, интенсивность высокую. В обороне у нас проблем не было, в обороне абсолютно, но мяч не держался так, как хотелось или надо было. Начало второго тайма примерно то же самое. Понятно, что «Динамо» проигрывало надо было им добавлять. Слава богу, что не только, в первые минуты подрастерялись, но потом смогли выправить игру.

- Дмитрий Полоз реализовал два пенальти, ключевые моменты матча. Выбор пенальтиста был заранее предопределен или игрок проявил инициативу и подошел к точке?

- У нас они определены, и Рома Ерёменко не забил с ЦСКА, соответственно, Дима Полоз бил.

- Соседство в таблице добавляло мотивации?

- Вообще абсолютно не думали и не думали про таблицу. Футболистам сказал, что для нас самое главное отрабатывать на поле то, что делаем на тренировках. Результат может быть, а может не быть. В ситуации, которой мы находимся, когда даже не поиск, основной состав в голове есть, но по разным причинам из-за травм, карточек, болезней или еще чего, не удается сыграть по три игры подряд основным составом. Стабильности, к сожалению, нет. Уже не говорю, что новых ребят много, которое хочется, чтобы быстрее влились и поняли, что от них требуется на поле. Сегодня многие и много выполняли то, что нужно.

- Необычно было видеть Даниила Глебова перед публикой. Как вам его образ, эта борода могла принести сегодня удачу?

- Это его дела и проблемы. Пацан обещал, пацан сделал. Он обещал, что покрасит и выполнил, он молодец.