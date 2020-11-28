​Полоз впервые в карьере оформил хет-трик

В шестнадцатом туре чемпионата России «Ростов» неожиданно разгромил «Динамо». Главным героем вечера стал форвард «жёлто-синих» Дмитрий Полоз. Он записал на свой счёт три забитых гола. Это был первый хет-трик в карьере 29-летнего футболиста.

Помимо «Ростова», Дмитрий Полоз выступал в чемпионате России за такие клубы, как «Зенит», «Рубин», «Сочи» и «Локомотив».

Победа над «Динамо» позволила «Ростову» догнать «Спартак» по количеству набранных очков. Впрочем, команда Доменико Тедеско свой матч шестнадцатого тура проведёт в воскресенье. Соперником «красно-белых» будет «Ротор».