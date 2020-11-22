Слуцкий: «Мы были ограничены в атакующем потенциале»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Неплохо вроде бы играли, несмотря на потери в составе, но…

- Бывают такие матчи, когда нужно перетерпеть, где-то дожать, реализовать стандарт. С «Химками» была такая игра, и сегодня такая игра. Понятно, что есть кадровые потери, но в футболе все же выходят люди на поле, они находятся в команде. Поэтому мы не можем это делать и в какой-то ключевой момент совершаем ошибки, причем подчас какие-то необъяснимые, очень глупые и простые.

- Второй тайм начали очень ярко, как показалось, но затем вот этот гол, как показалось, будто надломил команду, почему-то перестало все получаться. Это проблема в ментальности? Расстроились ребята?

- Да нет, понятно, что мы были ограничены в атакующем потенциале, поэтому задача была все-таки пытаться выжимать из того минимума эпизодов хотя бы какой-то максимум. Нужно было аккуратно сыграть в обороне. К сожалению, еще раз повторюсь, я прекрасно понимал, что игра скорее всего идет до мяча любой из сторон, оно так и было. К сожалению, вторую игру подряд мы именно пропускаем этот мяч.