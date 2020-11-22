Карпин: «В полном составе собрались только вчера, в субботу. Поэтому работали с теми, кто был»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Как проходила подготовка к этому матчу, как настроение в команде?

- Настроение нормальное, рабочее. Подготовка проходила так же, как и у всех, вернулись, в полном составе собрались только вчера, в субботу. Поэтому работали с теми, кто был. Понятно, что многие игроки команды уехали в сборные. К сожалению, именно те, кому больше всех нужно было в команде находиться, новые игроки. К сожалению, с ними не удалось использовать это время для работы. Но что есть, то есть.

- Тяжеловато с юга России, где вы тренировались, приезжать в минус 7?

- Да нет, как тяжело? Уже привыкшие, не первый год. У нас тоже не было +15 в последнее время. В последние дня три-четыре снег выпал, была нулевая температура, минус два. Большой разницы не ощущаем, наверное.