Очередной футболист «Рубина» заразился коронавирусом

Защитник Карл Старфельт, выступающий в чемпионате России за казанский «Рубин», заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рапортует пресс-служба шведского футбольного союза. Игрок был изолирован в гостинице.

Стоит отметить, что Старфельт является уже третьим футболистом «Рубина», у которого выявили COVID-19 за последнюю неделю. Ранее болезнь подхватили Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом.

После 14 сыгранных туров казанский коллектив набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок подопечные Леонида Слуцкого проведут на своем домашнем поле против «Ростова». Матч состоится 22-го ноября.