Байрамян: «Как сказал тренер, мы и в первом тайме неплохо играли, то, что планировали, то и получалось»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Ростов» (0:2) Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какое резюме может быть? Мы играли как команда. Как сказал тренер, мы и в первом тайме неплохо играли, то, что планировали, то и получалось. Дали нам кое-какие подсказки и корректировки, мы во втором тайме вышли и добились результата. Слава богу, выиграли. Эта победа для нас очень важна.

- Очень много новичков в составе «Ростова», и все здорово смотрятся. Как они у вас влились с точки зрения «химии», ментальности?

- Они влились хорошо, но им еще нужно время. Они месяц в команде или сколько? Я думаю, когда полноценно вся команда в этом составе полноценно пройдет сборы, тогда уже все будут на 100% знать, что делать.

- Никак не сказался на вас, южной команде, сегодняшний климат? Минус семь.

- Конечно, погода для всех одинаковая, но по мне было очень холодно играть, поэтому надо было еще больше бегать. Тут не надо жаловаться, все вышли играть, и вот так получилось.

- А с точки зрения футбола? Мы просто не видим мяч. Может быть, он и поле боле жесткие? Не совсем правильный отскок, чувствовалось что-то такое?

- Конечно, есть такое. Можете спросить у любого футболиста, что и ноги мерзнут, и мячи более каменные. Но мы не первый год играем в России, поэтому привыкаем, и никаких проблем нету.