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Слуцкий - о -7 в Казани: «Погода является даже не второстепенным, а каким-то десятым моментом»

22 Ноября 2020, 19:05,

Global Look Press

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В центре защиты сегодня сыграет Дмитрий Тарасов. Уверены в нем?

- Да, конечно, я уверен в каждом своем игроке, которые выходят на поле.

- Сегодня хочется увидеть хорошую игру. Но мы как болельщики боимся уверенных минус семь в Казани. Как это может сказаться именно на смотрибельности матча?

- Не знаю, сложно сказать, потому что мы еще не играли в таких погодных условиях. Качество поля великолепное, мотивация у двух команд очень высокая. Для меня сегодня, погода является даже не второстепенным, а каким-то десятым моментом.

- В конце прошлого сезона вы были против возобновления чемпионата и говорили, что он будет именно таким, каким мы его сейчас видим. Об этом сейчас говорят все. Вы думаете об этом?

- Смысл какой уже об этом думать? Надо думать о том, что произойдет через несколько минут на футбольном поле.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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