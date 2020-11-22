Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хасимото получил травму в матче с «Рубином»

22 Ноября 2020, 19:36,

Евро-Футбол.Ру

Сегодня, 22 ноября, в рамках пятнадцатого тура российской Премьер-лиги «Рубин» на своём поле принимает «Ростов».

На 20-й минуте травму в единоборстве с футболистом «Рубина» Дарко Йевтичем получил полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото, через пять минут вместо него на поле появился Даниил Глебов.

На данный момент идет 31-я минута матча, счёт пока не открыт.

Отметим, что Хасимото перешёл в «Ростов» в июле, за это время он успел сыграть тринадцать матчей за российский клуб во всех турнирах и забил пять голов.

После пятнадцати туров «Ростов» располагается в середине турнирной таблицы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ростов, Кэнто Хасимото
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола