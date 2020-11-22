Хасимото получил травму в матче с «Рубином»

Сегодня, 22 ноября, в рамках пятнадцатого тура российской Премьер-лиги «Рубин» на своём поле принимает «Ростов».

На 20-й минуте травму в единоборстве с футболистом «Рубина» Дарко Йевтичем получил полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото, через пять минут вместо него на поле появился Даниил Глебов.

На данный момент идет 31-я минута матча, счёт пока не открыт.

Отметим, что Хасимото перешёл в «Ростов» в июле, за это время он успел сыграть тринадцать матчей за российский клуб во всех турнирах и забил пять голов.

После пятнадцати туров «Ростов» располагается в середине турнирной таблицы.