Хасимото получил травму в матче с «Рубином»

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22 Ноября 2020, 19:36,
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Сегодня, 22 ноября, в рамках пятнадцатого тура российской Премьер-лиги «Рубин» на своём поле принимает «Ростов».
На 20-й минуте травму в единоборстве с футболистом «Рубина» Дарко Йевтичем получил полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото, через пять минут вместо него на поле появился Даниил Глебов.
На данный момент идет 31-я минута матча, счёт пока не открыт.
Отметим, что Хасимото перешёл в «Ростов» в июле, за это время он успел сыграть тринадцать матчей за российский клуб во всех турнирах и забил пять голов.
После пятнадцати туров «Ростов» располагается в середине турнирной таблицы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ростов, Кэнто Хасимото