Карпин выиграл у Слуцкого на его поле: Дубль Байрамяна приговорил «Рубин»

В матче 15-го тура российской футбольной Премьер-лиги казанский «Рубин» на своём поле проиграл «Ростову».

Центральный матч воскресенья в РПЛ схлестнул между собой команды на букву Р - «Рубин» и «Ростов». Но не так громка афиша, как имена тренеров, возглавляющих команды. Леонид Слуцкий, отстроивший в Казани симпатичную команду, против Валерия Карпина, который в Ростове уже вторую боеспособную команду собирает. Такие самобытные дерби всегда привлекают сторонних зрителей.

«Ростов» обновился капитально. Из постояльцев только Ерёменко, Песьяков, да травмированный сейчас Норманн. И пока команда Карпина стабильность нащупать не может - вот уже шесть туров кряду за победой следует поражение. «Рубин» смазал ноябрь. Вылетел из Кубка России, что в этот раз редкость для клубов РПЛ, и проиграл обновлённым «Химкам» Игоря Черевченко, упав на девятую позицию.

Для «Ростова» всё большее значение имеет фигура Кэнто Хасимото. С японцем в составе подопечные Карпина контролировали ход игры, лучше двигали мяч, больше и опаснее атаковали. Однако в середине первого тайма японец покинул поле из-за травмы (наступил на мяч в борьбе с Йевтичем) и территорией завладел «Рубин». Почти сразу же казанцы создали лучший момент первого тайма. Макаров выдал ювелирный прострел на Бакаева, но Солтмурад умудрился махнуть ногой мимо мяча.

Перед перерывом Роман Ерёменко чуть не уровнял количество травмированных, шипами наступив на голеностоп Шатову. Олег - крепкий парень, сумел игру продолжить. Вот только игра продолжилась неудачно для его команды: через 10 минут после старта второго тайма отличился Байрамян. Романа Тугарева, выводил ударную позицию Дмитрия Полоза, но защитник помешал. Мяч отскочил на Глебова, который одним пасом нашёл Байрамяна, а Хорен из штрафной площади пробил мимо Дюпина - 0:1.

Тут же мог прилететь и второй. Роман Ерёменко подобрался к штрафной площади «Рубина, нанёс великолепный удар по воротам и только перекладина спасла команду Леонида Слуцкого. Но второй гол «Рубин» всё-таки пропустил. Катализировал его Понтус Алмквист. Швед обыграл опекуна и классной передачей вывел Хорена Байрамяна на рандеву с голкипером, а тот Дюпина переиграл - 0:2. Были вопросы по офсайду, затянулся просмотр VAR, только через три минуты после гола он был засчитан окончательно.

Валерий Карпин обыграл Леонида Слуцкого в Казани и «Ростов» вскочил сразу на пятое место. До третьего - всего три очка. Невероятная плотность в этом сезоне РПЛ.

Иван Терентьев