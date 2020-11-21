Слуцкий: «Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на клубном канале в YouTube дал характеристику «Ростову» и поведал о состоянии здоровья заболевших коронавирусом игроков.

- Понятно, что «Ростов», несмотря на то, что там произошли серьезные кадровые изменения, все равно остается одной из ведущих команд в нашей стране. Играть с ним тяжело и в оптимальном составе, но сейчас основная задача - не просто «Ростов», а и пытаться сбалансировать наш состав и понять все-таки, кто и какое количество времени может провести на футбольном поле.

Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы. Не все вернулись из национальной сборной, но в любом случае понятно, что необходимо готовиться даже в этих условиях к игре.

У нас есть определенное количество заболевших. Все эти тесты были выявлены в национальных сборных своих стран. Я думаю, что не только мы, но и многие сталкиваются с теми проблемами, которых не было у тренеров, руководителей клубов до этого.

У Ин Бома практически вообще минимальные симптомы, у Кварацхелии чуть посложнее. Несколько дней держалась температура. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни у них нет. Но здесь важно соблюсти всю необходимую процедуру в таких случаях.