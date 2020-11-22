Карпин: «Полным составом собрались только вчера — в субботу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о подготовке к матчу пятнадцатого тура российской Премьер-лиги с «Рубином».

«Настроение рабочее. Подготовка проходила как и у всех. Полным составом собрались только вчера — в субботу. С теми, кто был, с теми работали», - цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Напомним, что многие футболисты уезжали в расположение своих сборных.

«Ростов» набрал двадцать три очка в четырнадцати матчах и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Начало матча «Рубин» - «Ростов» запланировано на 19:00 по московскому времени.