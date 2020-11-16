Йевтич начал тренироваться в маске и шлеме

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич приступил к тренировкам. 27-летний футболист начал заниматься в специальной защитной маске и шлеме, сообщила пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в начале ноября Йевтич получил серьёзную травму в кубковом матче против «СКА-Хабаровска». Полузащитник «Рубина» потерял сознание и покинул поле на носилках.

Дарко Йевтич приступил к тренировкам в специальной защитной маске и шлеме ⛑



С возвращением! pic.twitter.com/QEaWMDq9Ln — «Рубин» Казань (@fcrk) November 16, 2020

В сезоне 2020/2021 Дарко Йевтич принял участие в тринадцати матчах «Рубина» во всех соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас.

Ближайший матч «Рубин» проведёт в воскресенье, 22 ноября. Соперником команды Леонида Слуцкого будет «Ростов».