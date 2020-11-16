Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Йевтич начал тренироваться в маске и шлеме

16 Ноября 2020, 15:33,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич приступил к тренировкам. 27-летний футболист начал заниматься в специальной защитной маске и шлеме, сообщила пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в начале ноября Йевтич получил серьёзную травму в кубковом матче против «СКА-Хабаровска». Полузащитник «Рубина» потерял сознание и покинул поле на носилках.

 

В сезоне 2020/2021 Дарко Йевтич принял участие в тринадцати матчах «Рубина» во всех соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас.

Ближайший матч «Рубин» проведёт в воскресенье, 22 ноября. Соперником команды Леонида Слуцкого будет «Ростов».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Дарко Йевтич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха