Карпин: «Новички ещё не вписались совсем. Работы непочатый край»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Все получилось сегодня?

- Да нет, не скажу, что все получилось. Многое не получилось. Минут 20 первых до травмы Хасимото было все хорошо, но кроме последнего паса. Вдесятером играли некоторое время, потом опять выправили в конце первого тайма. Но во втором более-менее, так скажем. Не лучшая игра.

- Очень много новичков в составе команды, и очень неплохо они смотрятся. Хорошо они вписались именно ментально в эту команду?

- Еще не вписались совсем. Работы непочатый край, с новичками в большей степени, да и с теми, кто здесь тоже. Работа не останавливается. Самое главное - нужно время для новичков.

- Хорен Байрамян жаловался, что и ноги замерзли, и мяч был немного жестковатый. Остальные ребята тоже успели сказать, что сложновато было?

- Говорили. Мы же до игры спрашивали о погоде. В таких условиях мы играем не в первый раз не первый год. Мяч для всех был таким, также холодно было всем, наверное.