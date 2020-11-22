Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Карпин: «Новички ещё не вписались совсем. Работы непочатый край»

22 Ноября 2020, 21:23,

Instagram

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Все получилось сегодня?

- Да нет, не скажу, что все получилось. Многое не получилось. Минут 20 первых до травмы Хасимото было все хорошо, но кроме последнего паса. Вдесятером играли некоторое время, потом опять выправили в конце первого тайма. Но во втором более-менее, так скажем. Не лучшая игра.

- Очень много новичков в составе команды, и очень неплохо они смотрятся. Хорошо они вписались именно ментально в эту команду?

- Еще не вписались совсем. Работы непочатый край, с новичками в большей степени, да и с теми, кто здесь тоже. Работа не останавливается. Самое главное - нужно время для новичков.

- Хорен Байрамян жаловался, что и ноги замерзли, и мяч был немного жестковатый. Остальные ребята тоже успели сказать, что сложновато было?

- Говорили. Мы же до игры спрашивали о погоде. В таких условиях мы играем не в первый раз не первый год. Мяч для всех был таким, также холодно было всем, наверное.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола