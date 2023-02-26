​Агаларов не праздновал гол «Уфе»

В воскресенье в рамках Фонбет Кубка России играют «Уфа» и «Ахмат». По ходу первого тайма счёт открыл нападающий грозненской команды Гамид Агаларов. Он не стал праздновать взятие ворот из уважения к своему бывшему клубу. Как известно, ранее Агаларов выступал за уфимцев.

Следить за концовкой кубкового матча между «Уфой» и «Ахматом» можно в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

«Уфа» и «Ахмат» играют в нижней части турнирной сетки Фонбет Кубка России. Победитель пройдёт во второй этап четвертьфинала, а проигравший покинет турнир.