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Уфа - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн

26 Февраля 2023 • 02:08 Комментировать
Уфа
...
Ахмат
Через 11 ч. 54 мин.

В споре за выход в следующий кубковый раунд в воскресенье встретятся «Уфа» и «Ахмат». Хозяева поля этот сезон проводят в Первой лиге и не особо там выделяются на фоне других команд, тем не менее, в Кубке играют хорошо. Грозенцы кажутся фаворитами в этой паре, особенностью которой является отсутствие ничейных результатов в личных встречах. В воскресенье также будет победитель. Старт показа игры в 14:30 на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru

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Уфа Ахмат
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УФА АХМАТ
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