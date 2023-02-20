Бернард Бериша: «Мечтаю взять трофей с «Ахматом» до конца карьеры»

Полузащитник и лидер грозненского «Ахмата» Бернард Бериша назвал свою оптимистичную мечту – взять до конца карьеры со своим клубом трофей.
«Моя мечта ― выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры. В одиночку я этого сделать не смогу, всё в руках бога и каждого из моих партнёром по команде. Этот клуб дал мне очень многое, поэтому я хочу отплатить ему трофеем или местом в Лиге Европы», - цитирует Беришу «Чемпионат».
В новейшей истории «Ахмат» пока не выигрывал значимые трофеи, однако 19 лет назад клуб, ещё именуясь «Тереком», стал обладателем Кубка России.
Бернард Бериша выступает за «Ахмат» уже шестой год карьеры.
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