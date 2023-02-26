Хавбек «Ахмата» Камилов — о победе над «Уфой»: «Мастерство решило исход встречи»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Камилов высказался после победы над «Уфой» (2:1) в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России.

«Готовились, что «Уфа» — неуступчивый соперник. Была борьба, но где-то мастерство решило исход встречи. Погода? Я из Барнаула, поэтому -1 градус для меня не страшно. Было прохладно, ветер, но не думаю, что это как-то повлияло», — приводит слова Камилова издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.