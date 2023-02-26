«Уфа» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Фонбет Кубке России по футболу встречаются «Уфа» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Уфа - Ахмат
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Протокол игры
Кукушкин Иван•Голубев Артём•Ботака-Иобома Эрвинг•Никитин Алексей•Сухов Александр•Ушахин Лев•Касинтура Эгаш•Емельянов Данила•Евсеев Алексей•Хугаев Алан•Ортис Дилан
Шелия Гиорги•Шатара Милош•Семёнов Андрей Игоревич•Швец Антон•Уциев Ризван•Бериша Бернард•Камилов Владислав•Харин Евгений•Олейников Иван•Агаларов Гамид•Садулаев Лечи
26 февраля.
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