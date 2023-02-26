Ташуев: «Думаю, победили заслуженно»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уфой» (2:1).

- Показалось, что после первого тайма все идет к уверенной победе «Ахмата». Почему получилась такая нервная игра в итоге?

- Нет, мы понимали, я ребятам сказал, что сейчас там в раздевалке у соперника идет разговор серьезный. Мы прекрасно понимали, что по ветру будет игра. Много передач, очень важны будут подборы. Также в центральной части поля игроки линии атаки искали слабинку. Поэтому были доставки в штрафную. Помарочка одна была, где, к сожалению, были нарушены правила. Нельзя расслабляться, тем более, погодные условия, к сожалению, мешают футболу. Но еще больше борьбы. Мы потом правильно стали снова играть, соперник пытался, как обычно, в конце навал, доставки определенные. В целом сыграли неплохо и могли забить два мяча, хорошие атаки были, но не забили. Думаю, победили заслуженно и дальше прошли. Хороший кубковый матч.