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Ташуев: «Думаю, победили заслуженно»

26 Февраля 2023 • 16:47 Комментировать
Уфа
1:2
Ахмат
окончен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уфой» (2:1).

- Показалось, что после первого тайма все идет к уверенной победе «Ахмата». Почему получилась такая нервная игра в итоге?

- Нет, мы понимали, я ребятам сказал, что сейчас там в раздевалке у соперника идет разговор серьезный. Мы прекрасно понимали, что по ветру будет игра. Много передач, очень важны будут подборы. Также в центральной части поля игроки линии атаки искали слабинку. Поэтому были доставки в штрафную. Помарочка одна была, где, к сожалению, были нарушены правила. Нельзя расслабляться, тем более, погодные условия, к сожалению, мешают футболу. Но еще больше борьбы.  Мы потом правильно стали снова играть, соперник пытался, как обычно, в конце навал, доставки определенные. В целом сыграли неплохо и могли забить два мяча, хорошие атаки были, но не забили. Думаю, победили заслуженно и дальше прошли. Хороший кубковый матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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