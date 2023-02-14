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Кубок России

Павлюченко: Я понял, что физически не смогу помочь «Уфе»

14 Февраля 2023 • 15:19 Комментировать
Уфа
...
Ахмат
26.02 14:30

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, почему решил не возобновлять карьеру игрока.

«Лично я понял, что не смогу физически принять участие в матче с «Ахматом». Все же Кубок России — матч против команды РПЛ. Это не совсем правильно по отношению к команде и к ребятам, которые проходят сборы», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Экс-нападающий заявил, что в 41 год он не сможет за неделю набрать форму, поэтому не поможет «Уфе». Личные амбиции нужно оставить, для «Уфы» — это серьезный матч, команда хочет пройти дальше в турнире, добавил Павлюченко.

Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре прошлого года. Последним его клубом было ногинское «Знамя».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Уфа Ахмат
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