Гол Агаларова помог «Ахмату» выбить «Уфу» из Кубка

Завершился очередной кубковый матч по новой схеме. В воскресенье возобновился сезон для «Уфы» и «Ахмата». Поединок начался с желтых карточек и опасного удара Ивана Олейникова, с которым не без труда справился голкипер. Открыл счет Гамид Агаларов, из пределов штрафной пробив в правый угол. Туда же пробил и Лечи Садуллаев с радиуса штрафной - 2:0.

После перерыва Агаларов обыграл голкипера и с острого угла пробил рядом со штангой. Ответ Алексея Никитина еще опаснее, и он чудом в упор не попал в рамку. Эгаш Касинтура заработал пенальти, а Дилан Ортис его реализовал.

«Ахмат» в итоге победил со счетом 2:1 и прошёл в следующий раунд.