Гол Агаларова помог «Ахмату» выбить «Уфу» из Кубка

Завершился очередной кубковый матч по новой схеме. В воскресенье возобновился сезон для «Уфы» и «Ахмата». Поединок начался с желтых карточек и опасного удара Ивана Олейникова, с которым не без труда справился голкипер. Открыл счет Гамид Агаларов, из пределов штрафной пробив в правый угол. Туда же пробил и Лечи Садуллаев с радиуса штрафной - 2:0.
После перерыва Агаларов обыграл голкипера и с острого угла пробил рядом со штангой. Ответ Алексея Никитина еще опаснее, и он чудом в упор не попал в рамку. Эгаш Касинтура заработал пенальти, а Дилан Ортис его реализовал.
«Ахмат» в итоге победил со счетом 2:1 и прошёл в следующий раунд.
Протокол игры
|36'Агаларов Гамид (0:1)
|45'Садулаев Лечи (0:2)
|(1:2) Ортис Дилан67'
Кукушкин Иван•Никитин Алексей 40'81' (Ахатов Данил (81') •Ботака-Иобома Эрвинг•Ушахин Лев•Сухов Александр• 4'Голубев Артём•Хугаев Алан46' (Темников Иван (46') •Емельянов Данила•Евсеев Алексей•Касинтура Эгаш•Ортис Дилан 90'
Шелия Гиорги•Харин Евгений•Шатара Милош•Семёнов Андрей Игоревич• 52'Уциев Ризван•Камилов Владислав• 84'Швец Антон•Бериша Бернард•Олейников Иван84' (Тимофеев Артём (84') •Садулаев Лечи 5'68' (Ильин Владимир (68') •Агаларов Гамид 90'
26 февраля.
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