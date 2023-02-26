Тренер «Уфы» Халимбеков пожаловался на ветер

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ахматом» (1:2).

- Я до игры сказал, что погода не повлияет на характер игры, видно, ошибся. Небольшой ветер внес свои коррективы в первом тайме, отдав преимущество «Ахмату». Во втором тайме они смогли этим воспользоваться, хорошее индивидуальное мастерство игроков атаки, хорошее завершение. Нам, к сожалению, не удалось забить второй мяч. Вот, в принципе, и всё.

- Как вы думаете, есть ли проблема с реализацией у команды, могли ли сегодня забить больше?

- Есть проблема с реализацией, конечно, могли забить больше. Были хорошие подходы к штрафной соперника, удары, завершения. Но не хватало той самой точности, мастерства индивидуального в завершающей стадии.

- Все-таки «Уфа» сегодня дала бой команде Премьер-лиги. Можно ли рассчитывать, что теперь в матчах Первой лиги уфимцы будут гораздо больше очков набирать?

- Прежде всего, у нас есть претензии к самим себе. У нас есть много моментов, которые надо исправлять. То, что касается турнирной таблицы и внутри команды. Не смогли выиграть, перенесем победы на чемпионат.