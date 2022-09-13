​Норманн получил травму во втором матче за «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму во вторничном матче второго тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Ахмата». Норвежский футболист вышел на поле в стартовом составе, но не отыграл и получаса. После столкновения с соперником Норманна пришлось менять.

После завершения игры рулевой «Динамо» Славиша Йоканович наверняка расскажет о характере травмы Матиаса Норманна.

Напомним, что для Матиаса Норманна это был второй матч за «Динамо». Норвежский футболист перебрался в московский клуб из «Ростова» на правах аренды до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.