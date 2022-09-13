Нагайцев - после 1:2 с «Динамо»: «Команда сыграла здорово»

Тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (1:2).

- По первому тайму, если можно, ваш комментарий. Две замены центральных защитников - это тоже интересно.

- Это плановая была замена. Мы планировали менять игроков центрального звена, потому что на них большая нагрузка. Рассчитывали, что игроки центра обороны проведут по тайму, это было задумано, до игры запланировано. К сожалению, в первом тайме пропустили необязательные два гола. Но, в принципе, придерживались всю игру плана на игру, что в первом тайме, что во втором. Создавали моменты, были близки к тому, чтобы сравнять счет в конце матча. Мог и Агаларов забить там, момент был хороший. В принципе, команда сыграла здорово, хорошо. До конца боролись, и в атаке выполняли, и в обороне те требования, о которых мы просили.

- К «Уралу» вы продолжает готовить команду?

- На сегодняшний момент пока я.