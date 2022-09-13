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Кубок России

«Ахмат» проиграл «Динамо» в первом матче после неожиданного увольнения Талалаева

 
13 Сентября 2022 • 19:27 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Ахмат
окончен

«Динамо» принимало «Ахмат» в рамках второго тура Кубка России.

Протокол игры  
Динамо Москва2:1Ахмат
(1:0) Смолов Фёдор11'  
  17'Олейников Иван (1:1)
(2:1) Гладышев Ярослав31'  
Лещук ИгорьСазонов СабаДаса ЭлазарЛаксальт ДиегоФерни РубенКутицкий АлександрЛесовой ДаниилНорманн МатиасНгамале МумиГладышев ЯрославСмолов Фёдор 60' (_Tyukavin K. ( 60')
Запасные: Захарян АрсенСкопинцев ДмитрийNicolas MarichalПаршивлюк СергейТюкавин КонстантинГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисКупцов ИльяШунин АнтонФомин Даниил
Опарин МихаилБогосавац МирославСемёнов АндрейЖуравлёв Юрий 46' (Швец Антон ( 46'  89') Фольмер КириллКарапузов ВладиславОлейников ИванСадулаев Лечи 65' (_Berisha B. ( 65') Камилов ВладиславИльин Владимир 46' (Трошечкин Александр ( 46') Конате Мохамед II 66' (Агаларов Гамид ( 66')
Запасные: Уциев РизванБериша БернардТимофеев АртёмКадыров ХалидТашаев РизванБыстров Марат  55'Харин ЕвгенийШелия Гиорги
13 сентября. Стадион "ВТБ Арена".

Видео

Динамо - Ахмат. 1:0. Гол Федора Смолова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. 1:0. Гол Федора Смолова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Выход один на один Нгамале (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Выход один на один Нгамале (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. 1:1. Гол Ивана Олейникова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. 1:1. Гол Ивана Олейникова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. 2:1. Гол Ярослава Гладышева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. 2:1. Гол Ярослава Гладышева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Хозяева упускают шанс забить (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Хозяева упускают шанс забить (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Опасный удар Лесового (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Опасный удар Лесового (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Момент Нгамале (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Момент Нгамале (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Кутицкий попадает в штангу (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Кутицкий попадает в штангу (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Спасение Лещука от гола (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ахмат. Спасение Лещука от гола (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

В этом сезоне РПЛ невероятно кровожадна. Три дня назад в отставку был отправлен Андрей Талалаев, что стало шестой тренерской отставкой за короткие 9 туров. «Обезглавленным» грозненский «Ахмат» приехал в гости к «Динамо» на матч второго тура группового этапа Кубка России. Увольнение Талалаева смело можно назвать поспешным. Да, «Ахмат» проиграл три последних матча из четырёх, но даже так держался в середине турнирной таблицы за счёт бодрого старта.

На матч кубка Юрий Нагайцев оставил в запасе Агаларова, Трошечкина, Швеца, Беришу. А «Динамо» напротив предъявило публике трёх новичков – Нгамале, Дасу и Норманна, которого, правда, пришлось заменить уже на 25-й минуте из-за травмы. К тому моменту команды успели обменяться голами. Открыл счёт Фёдор Смолов, улетевший в контратаку после моментальных передач Фернандеса и Гладышева. Форвард «Динамо» уверенно реализовал выход один на один.

«Ахмат» ответил через шесть минут: После передачи Ильина Олейников вдруг решил взять инициативу на себя, в окружении нескольких защитников сохранил мяч, продвинулся вперёд и пробил точно в угол – 1:1. Но на перерыв в ранге лидирующей стороны всё же ушло «Динамо». Лесовой с левого фланга отдал разрезающую передачу, на мяч выскочил Гладышев, обыграл голкипера и пробил уже по пустым воротам – 2:1.

Могли москвичи быстро увеличить преимущество в счёте. Даса после флангового прохода вывел на удар Смолова – Опарин спас «Ахмат», на добивание подоспел Нгамале, но голкипер и тут оказался проворнее. После этого «Динамо» давление сбавило и едва не поплатилось. На исходе часа Олейников заходил на дубль – обыграл Дасу и смачно пробил в «девятку», но немного не попал в створ. Правда, в ответ взбодрилось и «Динамо».

Свежий Тюкавин выдал обостряющий пас на Ярослава Гладышева, тот под острым углом вывел на удар Лесового, однако очередное спасение совершил Опарин. Голкипер «Ахмата» до последнего поддерживал интригу. На финише матча Опарин уже не вступал в игру, моменты транжирил Нгамале. Дважды бил он из штрафной площади, не встретив сопротивления, но так и не смог попасть в створ. Не получилось камерунцу оформить голевой дебют.

Но и без голов Нгамале «Динамо» победило, добыв первый успех в обновленном розыгрыше Кубка России. Теперь бело-голубые преследуют ростовчан в группе С.

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