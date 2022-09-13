​Фигуристка Медведева посетила матч «Динамо»

Российская фигуристка Евгения Медведева во вторник посетила кубковый матч «Динамо» против «Ахмата». Медведева уделила время журналистам. Она рассказала, что является поклонницей московского клуба. При этом Евгения только в третий раз посетила матч «бело-голубых».

Также Медведева сравнила фигурное катание и футбол по популярности в России.

«Я приверженец своего вида спорта, буду «топить» за фигурное катание. Думаю, фигурное катание популярнее футбола. Чуть-чуть, но популярнее», - высказалась Медведева с улыбкой.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Ахмат» на своём поле со счётом 2:1.