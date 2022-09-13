Тренер «Ахмата» Нагайцев: «Задача тренерского штаба - превратить эту встряску в положительный момент»

Тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Говорят, что тренерская отставка - всегда для команды встряска. Но вы видите команду, видите настроение и отношение, состояние. Все же то, что произошло, для команды в плюс или минус? Чего ждать?

- Ясно, что это встряска. Задача тренерского штаба - превратить эту встряску в положительный момент, чтобы это на пользу пошло команде.

- Во втором тайме игры с «Пари НН» уже вы руководили игрой команды?

- Да, я руководил этой игрой. Месяц назад я заменял Викторовича, когда мы играли с «Зенитом» и взяли очки. Поэтому ничего нового для меня нету. Мы продолжаем работу в том же ключе, решаем те же задачи. Дадим практику всем игрокам на Кубок. Также готовимся к игре чемпионата.

- Мы смотрели, девять изменений насчитали в составе по сравнению с прошлым матчем. Равноценно получается, как вы видите?

- У нас игроки сейчас примерно равноценные, поэтому мы даем игровую практику тем, кто меньше сыграл в чемпионате. Ребята должны также играть, чтобы прибавлять. Сидя на скамейке этого не сделаешь.