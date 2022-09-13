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Йоканович: «Я не хочу сказать, что команда устала к сентябрю»

 
13 Сентября 2022 • 19:53 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Ахмат
окончен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ахматом» (2:1).

- Всё ли получилось сегодня из запланированного?

- Надо сказать, что сегодня было недостаточно много зрителей, но та игра, которую команда показала, она достойная игра. Мы создали очень много моментов, поэтому я считаю, что победа заслуженная. Сегодня помимо того, что сегодня у нас вернулся в обойму Диего Лаксальт, который много пропустил, мы ему дали игровое время. Более того, мы проверили в деле наших новичков, нам надо было посмотреть, насколько они готовы к новым свершениям. Я не хочу сказать, что команда устала к сентябрю, но сейчас мы дали игровое время футболистам, которые не играли, новичкам, плюс тем, кто вернулись из лазарета. Соответственно, вся команда получила игровую практику.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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