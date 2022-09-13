​Дебют Нгамалё и возвращение Лаксальта: «Динамо» объявило состав на матч с «Ахматом»

Во вторник «Динамо» проведёт домашний матч группового этапа Фонбет Кубка России против «Ахмата». Рулевой московской команды Славиша Йоканович решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лещук, Даса, Сазонов, Фернандес, Лаксальт, Кутицкий, Норманн, Нгамалё, Гладышев, Лесовой, Смолов.

Защитник Диего Лаксальт возвращается в состав после перерыва, а Муми Нгамалё – дебютирует за «Динамо». Арсен Захарян начнёт игру в запасе. Как видим, Славиша Йоканович прибегнул к некоторой ротации.

Матч «Динамо» - «Ахмат» стартует в 17:30. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.