Йоканович: «Заслужили победу»

Во втором туре группового раунда Фонбет Кубка России московское «Динамо» оправилось от поражения в игре с «Ростовом», сумев взять три очка в игре с «Ахматом».
Наставник московского клуба Славина Йоханович прокомментировал итоги матча. Он считает, что его команда заслужила победу над соперником.
- Сегодня было не очень много зрителей, но я считаю, что та игра, которую мы показали, была достойной, мы создали достаточно много моментов, поэтому победа абсолютно заслуженная, - заявил Йоканович в эфире телеканала «Матч ТВ».
В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Оренбургом», это случится 29 сентября.
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