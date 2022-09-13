Йоканович: «Заслужили победу»

Во втором туре группового раунда Фонбет Кубка России московское «Динамо» оправилось от поражения в игре с «Ростовом», сумев взять три очка в игре с «Ахматом».

Наставник московского клуба Славина Йоханович прокомментировал итоги матча. Он считает, что его команда заслужила победу над соперником.

- Сегодня было не очень много зрителей, но я считаю, что та игра, которую мы показали, была достойной, мы создали достаточно много моментов, поэтому победа абсолютно заслуженная, - заявил Йоканович в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Оренбургом», это случится 29 сентября.