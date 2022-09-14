Смолов сыграл юбилейный матч за «Динамо»

Московское «Динамо» отпраздновало победу над грозненским «Ахматом» (2:1) в матче второго тура группового этапа Фонбет Кубка России. В этом поединке принял участие нападающий «бело-голубых» Фёдор Смолов.

Как информирует пресс-служба столичного клуба, эта встреча стала для 32-летнего форварда 100-й в футболке команды. На счету Смолова 16 забитых мячей и восемь результативных передач за «Динамо».

В нынешнем сезоне чемпионата России Фёдор принял участие в семи матчах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

В следующем матче «Динамо» на своем поле примет петербургский «Зенит».