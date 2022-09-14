Даса рассказал о своих эмоциях после дебюта за «Динамо»

Капитан израильской сборной Эли Ласа присоединился к московскому «Динамо», и в кубковом матче с «Ахматом» дебютировал в составе команды. Дебют оказался удачным - команда одержала свою первую победу в турнире после того, как в первом туре группового раунда проиграла «Ростову». Даса прокомментировал свой дебют:

- Привет, болельщики «Динамо»! Я счастлив дебютировать на нашем домашнем стадионе. Спасибо за поддержку. Ждём всех на игре в субботу против «Зенита». Ваша поддержка поможет нам выложиться на поле на 100% и порадовать вас, - цитирует Дасу официальный сайт «Динамо».

Матч с «Зенитом» пройдет в субботу, 17 сентября.