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Даса рассказал о своих эмоциях после дебюта за «Динамо»

 
14 Сентября 2022 • 03:46 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Ахмат
окончен

Капитан израильской сборной Эли Ласа присоединился к московскому «Динамо», и в кубковом матче с «Ахматом» дебютировал в составе команды. Дебют оказался удачным - команда одержала свою первую победу в турнире после того, как в первом туре группового раунда проиграла «Ростову». Даса прокомментировал свой дебют:

- Привет, болельщики «Динамо»! Я счастлив дебютировать на нашем домашнем стадионе. Спасибо за поддержку. Ждём всех на игре в субботу против «Зенита». Ваша поддержка поможет нам выложиться на поле на 100% и порадовать вас, - цитирует Дасу официальный сайт «Динамо».

Матч с «Зенитом» пройдет в субботу, 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
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