Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Кураньи посетит кубковый матч «Динамо»

 
13 Сентября 2022 • 14:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
Через 2 ч. 11 мин.

Во вторник «Динамо» проведёт домашний матч второго тура групповой стадии Фонбет Кубка России против «Ахмата». Игру посетит бывший нападающий команды Кевин Кураньи, о чём информирует пресс-служба клуба.

Кураньи не просто поддержит «Динамо», а ещё и уделит время болельщикам – они смогут взять автограф у немца и сделать совместное фото.

В настоящий момент Кевин Кураньи занимается агентской деятельностью. Недавно он принимал участие в сделке по переезду Александра Кокорина на Кипр.

Матч между «Динамо» и «Ахматом» стартует в 17:30. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кевин Кураньи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 0 минута Пари НН 0:0 Химки
13.09  16:00 Космос Долгопрудный ... Зенит Пенза 1.35 4.30 8.50
13.09  17:30 Динамо Москва ... Ахмат 1.79 3.90 4.50
14.09  12:00 Динамо Владивосток ... Иртыш Омск 1.95 3.45 3.45
14.09  13:00 Амкал ... Звезда Санкт-Петербург 2.75 3.45 2.40
14.09  14:30 Челябинск ... Тюмень
14.09  15:00 Локомотив Москва ... Краснодар 2.65 3.55 2.65
14.09  15:00 Сочи ... Торпедо Москва 1.43 4.80 7.60
14.09  15:00 Зенит-Ижевск ... Химик-Август
14.09  16:00 Пересвет Домодедово ... Рязань
14.09  16:00 СКА-Ростов ... Кубань Холдинг
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
14:54 · Кубок России
Гогниев: «В любом случае игра с «Крыльями» добавила каких-то позитивных эмоций»
14:51 · Кубок России
Галактионов: «Игроки в старте намерены доказать, что они действительно конкурентоспособные»
14:30 · Кубок России
​Кураньи посетит кубковый матч «Динамо»
14:25 · Кубок России
«Пари НН» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
12 Сентября
18:35 · Кубок России
В «Пари НН» поддержали перенос игр Фонбет Кубка России
17:36 · Кубок России
Григорий Иванов рассказал, почему проголосовал за перенос матчей Фонбет Кубка России
15:45 · Кубок России
Клубы РПЛ проголосовали за перенос ноябрьских кубковых матчей 1
11:49 · Россия. Премьер-лига
Мевля может пропустить ближайшие матчи «Спартака» из-за отсутствия разрешения на работу в России
11 Сентября
17:32 · Кубок России
​Гасилин: «Можно заявить Головина на один матч Медиалиги»
10 Сентября
17:50 · Кубок России
Пиняев ответил на вопрос о своём состоянии
17:22 · Кубок России
​ЦСКА и «Урал» сыграют без ВАР
16:14 · Кубок России
​Назначен арбитр на матч «Локомотив» - «Краснодар»
09 Сентября
17:37 · Кубок России
​Ноябрьский матч «Зенит» - «Спартак» могут перенести
05 Сентября
12:19 · Кубок России
Дюков назвал недостаток нового формата Кубка России
04 Сентября
11:37 · Россия. Премьер-лига
Сафонов назвал Фонбет Кубок России отдушиной для российских команд
Все новости