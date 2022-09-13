​Кураньи посетит кубковый матч «Динамо»

Во вторник «Динамо» проведёт домашний матч второго тура групповой стадии Фонбет Кубка России против «Ахмата». Игру посетит бывший нападающий команды Кевин Кураньи, о чём информирует пресс-служба клуба.

Кураньи не просто поддержит «Динамо», а ещё и уделит время болельщикам – они смогут взять автограф у немца и сделать совместное фото.

В настоящий момент Кевин Кураньи занимается агентской деятельностью. Недавно он принимал участие в сделке по переезду Александра Кокорина на Кипр.

Матч между «Динамо» и «Ахматом» стартует в 17:30. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.