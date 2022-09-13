Йоканович: «Слава богу, у нас нет травмированных, ни тех, кто очень сильно устал»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».
- Мы посмотрели и посчитали, что 10 изменений в составе команды. Это потому, что нужна ротация в физическом плане, у кого-то есть повреждения, или уже есть мысли о «Зените» дальше?
- Нет, слава богу, у нас нет травмированных, ни тех, кто очень сильно устал. Сейчас мы даем как раз практику тем игрокам, которые присоединились к команде. Допустим, это новички. Если говорить о футболистах, которые были, Диего Лаксальт много пропустил. Сейчас как раз то время, когда мы можем дать ему полноценную нагрузку в матче.
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