Врач «Динамо» рассказал о состоянии Моро, получившего травму в матче с «Балтикой»

Главный врач столичного «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии хорватского полузащитника Николы Моро, который получил травму в кубковом матче с «Балтикой».

Родионов сказал «Чемпионату», что хорватский футболист получил рваную рану верхней губы и перелом резцов верхней челюсти. Александр отметил, что медики московской команды сразу же зашили хорвату рану.

Напомним, что Никола Моро получил травму в первом тайме матча с «Балтикой». В итоге хорват не смог продолжить встречу и был заменён. Динамовцы в итоге в серии пенальти вырвали победу и вышли в полуфинал Кубка России.