Колыванов: «Не хочется встречаться со «Спартаком» в полуфинале — надо оставить «красно-белым» шансы на решающий матч»

Бывший футболист «Динамо», а также известный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о четвертьфинальных матчах Кубка России.

«Всем, кто играл с командами из ФНЛ, пришлось непросто. «Рубин» с «Зенитом» вылетели, только «Динамо» смогло преодолеть этот страх. В финале хотелось бы, чтобы «бело-голубые» сыграли со «Спартаком». Не хочется с «красно-белыми» играть в полуфинале, надо оставить им шанс на выход в решающий матч всё же», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что на стадии 1/2 финала турнира хотел бы увидеть матчи клубов РПЛ с командами из ФНЛ.

Напомним, в 1/2 финала Кубка России вышли: «Динамо», «Алания», «Спартак» и «Енисей». Жеребьёвка полуфинальных пар пройдёт сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 по московскому времени. Сами игры состоятся 11-12 мая нынешнего года.