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Кубок России

Лещенко: «Я расстроен, «Динамо» не заслужило победы»

19 Апреля 2022 • 22:54 Комментировать
Балтика
1:2
Динамо Москва
пенальти

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о победе «бело-голубых» над «Балтикой» в матче 1/4 финала Кубка России.

«Давно не видел такой игры — постоянные ошибки, неточные передачи. Я расстроен, «Динамо» не заслужило победы. Если бы не Лещук, «Динамо» бы никуда не вышло», — цитирует артиста «Спорт-Экспресс».

Лещенко добавил, что на такой матч болельщикам «Динамо» отвратительно смотреть и за такую игру бывает стыдно.

На 35-й минуте московский клуб вывел вперед полузащитник Денис Макаров. На 84-й минуте Ишхан Гелоян сравнял счет и перевел игру в овертайм, а затем победитель был выявлен в серии пенальти.

Удача сопутствовала «Динамо», московская команда в серии послематчевых пенальти победила «Балтику» со счетом 5:4.

Таким образом, команда Сандро Шварца стала первой командой, которая вышла в полуфинал Кубка России. Завтра, 20 апреля определяться еще три участника полуфинала. «Енисей» примет «Рубин», «Алании» будет противостоять «Зенит» и ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграет в московском дерби против «Спартака».


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Идет 0 минута Балтика 1:2 Динамо Москва
20.04  14:30 Енисей ... Рубин 2.36 3.30 3.20
20.04  17:00 Алания ... Зенит 9.60 5.40 1.33
20.04  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.18 3.40 3.50
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