Лещук займет место в воротах «Динамо» на матч с «Балтикой»

Сегодня, 19 апреля стартует матч 1/4 финала Кубка России, в котором «Балтика» в Калининграде примет «Динамо».

Московский клуб огласил стартовый состав на матч.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Тюкавин.

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

На пути к четвертьфиналу «Динамо» одолело «Нижний Новгород» со счетом 3:0, а «Балтика» с таким же счетом разобралась с «Чайкой» из Песчанокопска.

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.