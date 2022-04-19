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Лещук займет место в воротах «Динамо» на матч с «Балтикой»

19 Апреля 2022 • 19:31 Комментировать
Балтика
0:0
Динамо Москва
1-й тайм

Сегодня, 19 апреля стартует матч 1/4 финала Кубка России, в котором «Балтика» в Калининграде примет «Динамо».

Московский клуб огласил стартовый состав на матч.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Тюкавин.

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

На пути к четвертьфиналу «Динамо» одолело «Нижний Новгород» со счетом 3:0, а «Балтика» с таким же счетом разобралась с «Чайкой» из Песчанокопска.

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.


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20.04  17:00 Алания ... Зенит 9.60 5.40 1.33
20.04  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.18 3.40 3.50
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