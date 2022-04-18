Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Лещенко: «Победа в Кубке даст «Динамо» дополнительную возможность оказаться в Европе»

18 Апреля 2022 • 17:21 Комментировать
Балтика
...
Динамо Москва
19.04 20:00

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Кубка России, в котором бело-голубые встретятся с «Балтикой».

«Надо проходить «Балтику». Может, это даст дополнительную возможность для «Динамо» оказаться в еврокубках, если они вернутся в следующем сезоне. Победа в Кубке украсит торжество этого сезона», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Балтика» состоится завтра, 19 апреля. Начало — в 20:00 по московскому времени.  

Таже Лев Валерьянович поздравил свой любимый клуб 99-летием и призвал к развитию динамовского движения.

Кроме того, артист прокомментировал чемпионскую гонку между «Динамо» и «Зенитом». Лещенко отметил, что петербуржцев в заключительных турах будут ожидать более простые игры, однако не думает, что календарь скажется на итоговом раскладе турнирной таблицы.

После 25 туров «Динамо» отстаёт от «Зенита» на три очка. До конца турнира соперникам осталось провести по пять встреч.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Балтика Динамо Москва Лев Лещенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
18:15 · Кубок России
Ловчев назвал оскорблением присутствие в «Спартаке» таких игроков как Кофрие и Хендрикс
17:56 · Кубок России
Рианчо назвал лучших игроков «Спартака», с которыми ему довелось работать
17:21 · Кубок России
Лещенко: «Победа в Кубке даст «Динамо» дополнительную возможность оказаться в Европе»
16:39 · Кубок России
Попов: «Рано или поздно «Спартак» всё равно окажется на своём месте!»
16:25 · Кубок России
Шикунов: «Федун должен финансировать «Спартак», а результаты — это не его забота»
14:49 · Кубок России
Самедов рассказал, чего ждать от матча ЦСКА — «Спартак»
11:56 · Кубок России
Парфёнов: «Спартак» должен сделать всё для того, чтобы выиграть Кубок России
11:18 · Кубок России
Стало известно, кто рассудит матч Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» 2
10:18 · Кубок России
Мирзоян рассказал, кого считает лучшим игроком в истории «Спартака»
17 Апреля
20:07 · Россия. Премьер-лига
Ловчев заявил, что 22 апреля 1922 года не является днем рождения «Спартака»
13:15 · Кубок России
Клаудиньо: «Зениту» важно выиграть два трофея в этом сезоне
13:10 · Кубок России
Бийол: ЦСКА сделает всё для того, чтобы обыграть «Спартак»
11:36 · Кубок России
Жиго: «В матче с «Рубином» нам не повезло»
10:44 · Кубок России
Агент рассказал о будущем Ваноли в «Спартаке»
11 Апреля
12:13 · Кубок России
Литвинов: «Спартак» обязательно должен выиграть Кубок России 1
Все новости