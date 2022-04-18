Лещенко: «Победа в Кубке даст «Динамо» дополнительную возможность оказаться в Европе»

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Кубка России, в котором бело-голубые встретятся с «Балтикой».

«Надо проходить «Балтику». Может, это даст дополнительную возможность для «Динамо» оказаться в еврокубках, если они вернутся в следующем сезоне. Победа в Кубке украсит торжество этого сезона», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Балтика» состоится завтра, 19 апреля. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Таже Лев Валерьянович поздравил свой любимый клуб 99-летием и призвал к развитию динамовского движения.

Кроме того, артист прокомментировал чемпионскую гонку между «Динамо» и «Зенитом». Лещенко отметил, что петербуржцев в заключительных турах будут ожидать более простые игры, однако не думает, что календарь скажется на итоговом раскладе турнирной таблицы.

После 25 туров «Динамо» отстаёт от «Зенита» на три очка. До конца турнира соперникам осталось провести по пять встреч.