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Кубок России

Вратарь «Динамо»: Когда выиграем трофей, вот тогда и будем радоваться

20 Апреля 2022 • 12:21 Комментировать
Балтика
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук поделился с журналистами клубной пресс-службы эмоциями после победы в кубковом матче над «Балтикой».

Лещук сказал, что перед серией пенальти был спокоен, так как это больше лотерея и стресс для полевых игроков, нежели для вратаря. Игорь отметил, что пока особых чувств от этой победы нет, ведь впереди ещё большой путь. Голкипер добавил, что когда «Динамо» выиграет трофей, вот тогда и можно будет порадоваться, а пока просто было приятно.

Напомним, что динамовцы в серии послематчевых пенальти обыграли «Балтику» и вышли в полуфинал Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Динамо Москва Кубок России Игорь Лещук
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