Шварц раскрыл план игры «Динамо» на матч против «Балтики»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался в преддверии 1/4 финала Кубка России против «Балтики».

«В первую очередь хочется отметить, что калининградцы — хороший соперник. Мы достаточно проанализировали эту команду, и надо сказать, что сегодня нам нужно будет надёжно обороняться и остро сыграть в атаке», - сказал Шварц перед матчем.

Тренер добавил, что успех «Динамо» в сегодняшнем матче принесет надежная оборона команды. Немецкий специалист заявил, что его команда намерена вступать в контротбор и вместе с мячом переходить к атаке.

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

На пути к четвертьфиналу «Динамо» одолело «Нижний Новгород» со счетом 3:0, а «Балтика» с таким же счетом разобралась с «Чайкой» из Песчанокопска.

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.