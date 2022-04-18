Аленичев пообещал проблемы московскому «Динамо» в кубковом матче с «Балтикой»

Московское «Динамо» не только является главным преследователем питерского «Зенита» в чемпионате России, но также претендует на победу в Кубке России. В четвертьфинале турнира «динамовцы» сыграют с калининградской «Балтикой», и бывший футболист Дмитрий Аленичев поделился прогнозом на игру. По его словам, «Балтика» сделает все, чтобы осложнить жизнь «Динамо».

- Уверен, что «Балтика» дома даст бой «Динамо». Калининградцы выиграли два последних матча в ФНЛ с одинаковым счетом 3:0. Все это говорит о том, что у команды прекрасная атака, - цитирует Аленичева Sport24.