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Кубок России

Лещук признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России

19 Апреля 2022 • 23:14 Комментировать
Балтика
1:2
Динамо Москва
пенальти

Завершился четвертьфинальный матч Кубка России, в котором «Балтика» на своей арене в Калининграде в серии пенальти уступила «Динамо» (1:1, 4:5 пен).

Лучшим игроком матча стал вратарь «Динамо» Игорь Лещук. Он отразил 1 из 5 ударов в серии пенальти. Благодаря единственному сэйву «Динамо» смогло пройти в полуфинал Кубка России.

26-летний Лещук является воспитанником «Динамо» и в нынешнем сезоне сыграл семь матчей, в которых пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.  

Завтра, 20 апреля к «бело-голубым» присоединятся победители матчей «Енисей» - «Рубин», «Алания» - «Зенит» и ЦСКА – «Спартак».   


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Идет 0 минута Балтика 1:2 Динамо Москва
20.04  14:30 Енисей ... Рубин 2.36 3.30 3.20
20.04  17:00 Алания ... Зенит 9.60 5.40 1.33
20.04  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.18 3.40 3.50
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