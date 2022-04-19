Лещук признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России

Завершился четвертьфинальный матч Кубка России, в котором «Балтика» на своей арене в Калининграде в серии пенальти уступила «Динамо» (1:1, 4:5 пен).

Лучшим игроком матча стал вратарь «Динамо» Игорь Лещук. Он отразил 1 из 5 ударов в серии пенальти. Благодаря единственному сэйву «Динамо» смогло пройти в полуфинал Кубка России.

26-летний Лещук является воспитанником «Динамо» и в нынешнем сезоне сыграл семь матчей, в которых пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Завтра, 20 апреля к «бело-голубым» присоединятся победители матчей «Енисей» - «Рубин», «Алания» - «Зенит» и ЦСКА – «Спартак».