Лещенко оценил шансы любимого клуба на победу в Кубке России

Московское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка России, и там бело-голубым предстоит сразиться с горячей и яркой «Аланией», которая выбила из турнира не кого-нибудь, а питерский «Зенит». Известный поклонник московского «Динамо», народный артист Лев Лещенко, поделился своим мнением о шансах «Динамо» на победу в турнире. Он предостерег футболистов любимого клуба от недооценки соперника, считая, что именно это было одной из причин катастрофы «Зенита».

- Думаю, что «Алания» — серьезный соперник. На юге всегда были техничные команды. Там хорошая школа, хорошая молодежь, поэтому от них можно ожидать чего угодно, - заявил Лещенко, слова которого цитирует «Спорт-экспресс».