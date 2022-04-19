Шварц отметил игру Лещука в кубковом матче против «Балтики»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц похвалил голкипера своей команды Игоря Лещука после победы в 1/4 финала Кубка России над «Балтикой» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему тренерскому штабу и футболистам за эту непростую победу», — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо».

По словам Шварца, голкипер Лещук провел блестящий матч. Также, тренер выразил благодарность тренерам вратарей «Динамо» за проделанную работу.

«Динамо» первым вышло в полуфинал Кубка России. 20 апреля определятся победители других пар: «Енисей» - «Рубин», «Алания» - «Зенит» и ЦСКА – «Спартак».

Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» в 1/8 финала сенсационно уступил «Енисею» со счетом 0:4.