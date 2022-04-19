Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Шварц отметил игру Лещука в кубковом матче против «Балтики»

19 Апреля 2022 • 23:41 Комментировать
Балтика
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц похвалил голкипера своей команды Игоря Лещука после победы в 1/4 финала Кубка России над «Балтикой» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему тренерскому штабу и футболистам за эту непростую победу», — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо».

По словам Шварца, голкипер Лещук провел блестящий матч. Также, тренер выразил благодарность тренерам вратарей «Динамо» за проделанную работу.

«Динамо» первым вышло в полуфинал Кубка России. 20 апреля определятся победители других пар: «Енисей» - «Рубин», «Алания» - «Зенит» и ЦСКА – «Спартак».

Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» в 1/8 финала сенсационно уступил «Енисею» со счетом 0:4.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Сандро Шварц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после пенальти Балтика 1:1 Динамо Москва
20.04  14:30 Енисей ... Рубин 2.36 3.30 3.20
20.04  17:00 Алания ... Зенит 9.60 5.40 1.33
20.04  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.18 3.40 3.50
Все матчи
Новости
19 Апреля
23:41 · Кубок России
Шварц отметил игру Лещука в кубковом матче против «Балтики»
23:20 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» в шуточной форме сообщили о срыве трансфера Холанна
23:14 · Кубок России
Лещук признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России
22:54 · Кубок России
Лещенко: «Я расстроен, «Динамо» не заслужило победы»
22:06 · Кубок России
«Балтика» сравняла счет в матче с «Динамо» за 6 минут до конца матча перевела игру в овертайм
21:20 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА не отрицают факта о выкупе Карраскаля
20:56 · Кубок России
«Балтика» - «Динамо»: Моро получил травму и был заменен по ходу первого тайма
20:41 · Кубок России
«Спартак» анонсировал видео в преддверии матча против ЦСКА
19:59 · Кубок России
Шварц раскрыл план игры «Динамо» на матч против «Балтики»
19:31 · Кубок России
Лещук займет место в воротах «Динамо» на матч с «Балтикой»
19:30 · Кубок России
«Балтика» — «Динамо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
19:01 · Кубок России
Ледяхов не смог назвать фаворита в матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА – «Спартак»
18:30 · Кубок России
ЦСКА представил яркую афишу на матч 1/4 финала Кубка России со «Спартаком»
18:22 · Кубок России
Чернов: «Однажды Слуцкий сказал: «Еще денег подзаработаешь – и будешь со мной в бизнесе летать»
18:07 · Кубок России
Пономарёв: «В отличии от Березуцких, Ваноли переживает за команду, бегает по бровке» 1
Все новости