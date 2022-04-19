Шальной гол Макарова и ключевой сэйв Лещука: «Динамо» прошло «Балтику» по пенальти и стало первым полуфиналистом Кубка России

Четвертьфинальный этап Кубка России стартовал во вторник в Калининграде.

Говорят, что ведущим клубам РПЛ Кубок не нужен, но для «Динамо» такой принцип не должен быть актуален. Это «Зенит» избалован российскими трофеями в последние три года, а «Динамо» последний раз выигрывало чемпионат ещё в Советском Союзе – весной 1976 года. Последним титулом «бело-голубых» является победа в Кубке в 1995-м, после чего были три проигранных финала. Хоть «Динамо» и проводит текущий сезон лучше, чем многие-многие предыдущие, в борьбе за первое место оно всё равно не фаворит, так что отворачиваться от Кубка команде Сандро Шварца не с руки. Ну а по «Балтике» всё понятно: вне зависимости от того, какое место команда ФНЛ занимает в своей лиге, Кубок для неё лакомый шанс порезвиться и пошуметь среди так называемой футбольной элиты страны.

Шварц привёз в Калининград вполне боеспособный состав, разве что не приехал Лаксальт. Шунин и Смолов оказались в запасе, но это не повод считать стартовое сочетание динамовцев вторым или полуторным. Балтийцы начали матч с игровым преимуществом, а после десятиминутки у них случился некий спад, и динамовцы нанесли два перспективных удара. Захарян на левом фланге, воспользовавшись тем, что Попов потерял ориентацию и упустил из виду мяч, неслабо ударил выше створа, а Тюкавин после подачи со штрафного в исполнении Захаряна попал головой в перекладину. Дальше «Балтика» прибавила в активности, но так и не создала до перерыва ничего острого. Моро получил травму, разбив нос, и его заменил Грулёв, косвенно поучаствовавший в голевой ситуации. На 35-й минуте Макаров низко навесил с правого фланга, а Тюкавин попробовал замкнуть ногой, но не коснулся мяча, который и так юркнул в левый угол (0:1).

Во втором тайме ситуация могла качнуться в любую сторону. Вскоре после возобновления игры Гелоян с лёта откликнулся на прострел Альшина слева и не попал в створ. На 65-й минуте Максименко прошёл справа к лицевой и выкатил на радиус штрафной Кузьмину, пробившему в ближний угол, контролировавшийся Лещуком. После углового с подбора приложился Альшин – выше. Вскоре спасать свои ворота пришлось Латышонку, нейтрализовавшему удар вторым этажом Евгеньева после корнера. Мусаев имел шанс, похожий на более раннюю возможность Гелояна, и тоже пробил вне створа. «Динамо» вроде неплохо играло, но надо было москвичам делать ставку на второй гол, а не более-менее удерживать минимальный счёт. Потому как на 84-й минуте Альшин разрезал прострелом слева гостевую оборону, и Гелоян покатил мяч в левый угол (1:1). Дополнительного времени, согласно регламенту, не было, и всё решалось в серии пенальти.

Первым с точки пробил Алейник в левый угол – Лещук вытащил (0:0, здесь и дальше счёт по пенальти). Шиманьски пробил туда же (0:1). Попов чётко поразил правый угол (1:1). Смолов катнул в левую сторону под штангу (1:2). Альшин поразил левый угол под перекладиной (2:2). Во всех этих попытках вратари прыгали в нужную сторону, и только в следующем случае Латышонок не угадал, что Захарян пробьёт влево (2:3). Лещук едва не отразил следующий пенальти Мусаева, правильно кинувшись в правую от себя сторону (3:3). Лесовой забил аналогичным образом (3:4). Казаев в решающий момент не дрогнул, послав мяч в район правой девятки, хотя Лещук был близок к отражению (4:4). Ну и наконец штатный пенальтист «бело-голубых» Фомин обманул Латышонка и абсолютно спокойно покатил решающий пенальти в левый угол (4:5). В полуфинал проследовали динамовцы, впервые с 2012 года, когда они проиграли в финале «Рубину».

Кирилл Иванцов