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Кубок России

Шальной гол Макарова и ключевой сэйв Лещука: «Динамо» прошло «Балтику» по пенальти и стало первым полуфиналистом Кубка России

19 Апреля 2022 • 22:09 Комментировать
Балтика
1:2
Динамо Москва
пенальти

Четвертьфинальный этап Кубка России стартовал во вторник в Калининграде.

Протокол игры  
Балтика 1:1Динамо Москва
Латышонок ЕвгенийОстоич ИванМещанинов АртёмТишкин МаксимКлёнкин ДанилКузьмин МаксимПопов АртёмАльшин ИльнурКашчелан МладенБарсов МаксимМаксименко Артём
Запасные: Маклаков ИванКазаев ЯнБориско МаксимОсипов АлександрГелоян ИшханМусаев ТамерланКарпович СергейВолк ДавидАлейник Олег
Лещук ИгорьПаршивлюк СергейБальбуэна ФабианСкопинцев ДмитрийЕвгеньев РоманМоро НиколаМакаров ДенисЗахарян АрсенШиманьски СебастианФомин ДаниилТюкавин Константин
Запасные: Сазонов СабаСмолов ФёдорПлиев ЗаурбекЛесовой ДаниилВарела ГильермоНжи Клинтон МуаГрулёв ВячеславСулаквелидзе ГеоргийГладышев ЯрославШунин АнтонКутицкий Александр
19 апреля.

Говорят, что ведущим клубам РПЛ Кубок не нужен, но для «Динамо» такой принцип не должен быть актуален. Это «Зенит» избалован российскими трофеями в последние три года, а «Динамо» последний раз выигрывало чемпионат ещё в Советском Союзе – весной 1976 года. Последним титулом «бело-голубых» является победа в Кубке в 1995-м, после чего были три проигранных финала. Хоть «Динамо» и проводит текущий сезон лучше, чем многие-многие предыдущие, в борьбе за первое место оно всё равно не фаворит, так что отворачиваться от Кубка команде Сандро Шварца не с руки. Ну а по «Балтике» всё понятно: вне зависимости от того, какое место команда ФНЛ занимает в своей лиге, Кубок для неё лакомый шанс порезвиться и пошуметь среди так называемой футбольной элиты страны.

Шварц привёз в Калининград вполне боеспособный состав, разве что не приехал Лаксальт. Шунин и Смолов оказались в запасе, но это не повод считать стартовое сочетание динамовцев вторым или полуторным. Балтийцы начали матч с игровым преимуществом, а после десятиминутки у них случился некий спад, и динамовцы нанесли два перспективных удара. Захарян на левом фланге, воспользовавшись тем, что Попов потерял ориентацию и упустил из виду мяч, неслабо ударил выше створа, а Тюкавин после подачи со штрафного в исполнении Захаряна попал головой в перекладину. Дальше «Балтика» прибавила в активности, но так и не создала до перерыва ничего острого. Моро получил травму, разбив нос, и его заменил Грулёв, косвенно поучаствовавший в голевой ситуации. На 35-й минуте Макаров низко навесил с правого фланга, а Тюкавин попробовал замкнуть ногой, но не коснулся мяча, который и так юркнул в левый угол (0:1).

Во втором тайме ситуация могла качнуться в любую сторону. Вскоре после возобновления игры Гелоян с лёта откликнулся на прострел Альшина слева и не попал в створ. На 65-й минуте Максименко прошёл справа к лицевой и выкатил на радиус штрафной Кузьмину, пробившему в ближний угол, контролировавшийся Лещуком. После углового с подбора приложился Альшин – выше. Вскоре спасать свои ворота пришлось Латышонку, нейтрализовавшему удар вторым этажом Евгеньева после корнера. Мусаев имел шанс, похожий на более раннюю возможность Гелояна, и тоже пробил вне створа. «Динамо» вроде неплохо играло, но надо было москвичам делать ставку на второй гол, а не более-менее удерживать минимальный счёт. Потому как на 84-й минуте Альшин разрезал прострелом слева гостевую оборону, и Гелоян покатил мяч в левый угол (1:1). Дополнительного времени, согласно регламенту, не было, и всё решалось в серии пенальти.

Первым с точки пробил Алейник в левый угол – Лещук вытащил (0:0, здесь и дальше счёт по пенальти). Шиманьски пробил туда же (0:1). Попов чётко поразил правый угол (1:1). Смолов катнул в левую сторону под штангу (1:2). Альшин поразил левый угол под перекладиной (2:2). Во всех этих попытках вратари прыгали в нужную сторону, и только в следующем случае Латышонок не угадал, что Захарян пробьёт влево (2:3). Лещук едва не отразил следующий пенальти Мусаева, правильно кинувшись в правую от себя сторону (3:3). Лесовой забил аналогичным образом (3:4). Казаев в решающий момент не дрогнул, послав мяч в район правой девятки, хотя Лещук был близок к отражению (4:4). Ну и наконец штатный пенальтист «бело-голубых» Фомин обманул Латышонка и абсолютно спокойно покатил решающий пенальти в левый угол (4:5). В полуфинал проследовали динамовцы, впервые с 2012 года, когда они проиграли в финале «Рубину».

Кирилл Иванцов

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