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Флоренци пропустит следующий матч сборной Италии из-за небольшой операции

13 Июня 2022 • 00:31 Комментировать
Англия
0:0
Италия
окончен

Защитник сборной Италии и «Милана» Алессандро Флоренци объявил о том, что пропустит следующий матч своей национальной команды против Германии. Сообщается и причина - небольшая операция, необходимость в которой не связана с футболом, уточнил сам футболист в одной из своих социальных сетей. По его словам, операция была запланирована еще несколько месяцев назад, пройдет она в Риме.

- Возвращаюсь в Рим для небольшой операции, не связанной с футболом и запрограммированной несколько месяцев тому назад. Жаль, что приходится оставить сборную на время, Форца Италия! - написал Флоренци.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Алессандро Флоренци
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