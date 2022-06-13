Флоренци пропустит следующий матч сборной Италии из-за небольшой операции

Защитник сборной Италии и «Милана» Алессандро Флоренци объявил о том, что пропустит следующий матч своей национальной команды против Германии. Сообщается и причина - небольшая операция, необходимость в которой не связана с футболом, уточнил сам футболист в одной из своих социальных сетей. По его словам, операция была запланирована еще несколько месяцев назад, пройдет она в Риме.

- Возвращаюсь в Рим для небольшой операции, не связанной с футболом и запрограммированной несколько месяцев тому назад. Жаль, что приходится оставить сборную на время, Форца Италия! - написал Флоренци.