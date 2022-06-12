Манчини: «Сборная Англии – один из фаворитов чемпионата мира»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил уровень англичан после безголевой ничьей в поединке Лиги наций.

«Англия является одной из сильнейших европейских сборных на сегодняшний день. У них очень много выдающихся игроков. Возможно, они попробуют что-то изменить в своей игре перед стартом чемпионата мира в Катаре, но я в любом случае считаю их одними из главных кандидатов на победу в турнире», – приводит BBC слова наставника итальянцев.

Сборная Англии не одержала ни одной победы в трёх матчах Лиги наций. Ранее команда Гарета Саутгейта уступила венграм (0:1) и сыграла вничью с Германией (1:1).